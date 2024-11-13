أهالي شبرا الخيمة يتهمون موظفا وزوجته ونجله بالنصب عليهم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط موظف، لاتهامه من جانب عدد من المواطنين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمساعدة زوجته ونجله وآخر بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة تشغيلها في المشغولات الذهبية، مقابل أرباح مالية، لكنه استولى منهم على مبلغ مليون وتسعمائة ألف جنيه، واختفى وتوقف عن صرف الأرباح.



تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى إخطارا من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود 3 بلاغات من مواطني القسم اتهموا فيها شخصا وزوجته ونجله وآخر بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بحجة تشغيلها في المشغولات الذهبيه مقابل أرباح مالية، وفجأة اختفى المتهم، بينما ادعت زوجته ونجله عدم معرفة مكانه.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد احمد الشامى والنقيب ابراهيم خضر والنقيب يوسف حمدي والنقيب كريم عباده قيام شخص يدعى "خلف م ع خ" منتدب بحي شرق شبرا الخيمة، ومقيم المرجوشي، بالاشتراك مع وزوجته "صباح م ع" و نجله "محمد خ م ع" ومقيمين ذات العنوان، و "محمد م إ"، بالنصب علي كلا من:- "ميرفت ح م ح"، و "غادة ا ع" و "علي ع ع"، بحجه تشغيل أموالهم وجمع منهم مبلغ مالى مليون وتسعمائه الف جنيه وأوهمهم بدفع أرباح شهرية على هذا المبلغ.

جرى تحرير محضر حمل رقم 31557 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2024، وجار ملاحقة المتهم الهارب لضبطه، فيما أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس الزوجة والأبن وآخر على ذمة التحقيقات.