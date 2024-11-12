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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم أطلق النار على محول وتسبب في قطع الكهرباء عن قرية بأكملها

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالنيابة العامة اليوم بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإطلاق أعيرة نارية لسرقة محول كهرباء بقنا.  

 

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت  ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك بقنا وضبط مرتكبى الواقعة

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 أكتوبر الماضي تبلغ لمركز شرطة دشنا من فنى كهرباء بوجود تلفيات بمحول الكهرباء المشار إليه وسرقة بعض محتوياته مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن إحدى القرى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته (رشاش جيرينوف – 2 بندقية آلية – كمية من مخدر الشابو)، وأقر بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المحول بغرض سرقة الأسلاك الكهربائية من داخله مما أدى إلى انقطاع التيارالكهربائى، كما اعترف ببيع المسروقات لـ تاجر خردة له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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