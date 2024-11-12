أثناء محاولته استقلال الأسانسير.. مصرع موظف سقط من الطابق الرابع بالدقي

لقي موظف مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته استقلال الاسانسير بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ .

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة موظف استقلال الاسانسير بالطابق الرابع سقط متوفيا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.