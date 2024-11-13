مستقبل وطن المنيا يستعد لتنظيم قوافل بيطرية مجانية.. صور

فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتماشيا مع السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن فى دعم مؤسسات الدولة، قام حزب مستقبل وطن المنيا أمس، بالتعاون وزارة الزراعة والاستصلاع الزراعي ومديرية الطب البيطرى بتظيم الاجتماع التحضيرى لعمل القوافل البيطرية، وذلك يومى الخميس 14-11-2024 بمركز أبوقرقاص بقرية بنى عبيد ويوم الأربعاء 27-11-2024 بقرية بنى أحمد بمركز المنيا.

عقد الاجتماع التحضيرى برعاية النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة وبحضور كل من وليد عبدالقوى أمين التنظيم والنائب أحمد محمد عبدالمنعم أمين الزراعة والفلاحين، ود.محمد بشار وكيل وزارة الطب البيطرى، د.علاء فتحى مدير الإدارة البيطرية بأبوقرقاص، د.طارق محمد مدير إدارة الرعاية وشئون الوحدات البيطرية، د. أيمن حلمى مدير إدارة التخطيط وعضو النقابة العامة، ود.خالد صالح مدير الإدارة البيطرية بمركز المنيا، م. حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، د.رحاب سراج أمينة صناعة المحتوى والتأثير المجتمعى والإعلامي أحمد على أمين الإعلام بالمحافظة.

وسوف تقوم القافلة البيطرية بتقديم أعمال الكشف والرعاية والعلاج والكشف بالسونار وإجراء العمليات الجراحية ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وتقدم القافلة خدماتها بالمجان.

وتهدف القوافل البيطرية التى ينظمها حزب مستقبل وطن إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير الإرشاد الطبى البيطرى المطلوب للنهوض والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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