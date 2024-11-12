قومي المرأة بالمنيا يشارك في ورشة عن جرائم العنف

فى إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) ، شارك فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا..بحضور د. نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمراه بالمنيا..فعاليات ورشة عمل تدريبية حول (نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة)بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان،

تهدف الفعالية إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية ،الغربية،الإسماعيلية ، بني سويف،المنيا ، واستمرت الورشة على مدار يومين بمحافظه الاسكندريه..

شارك بالحضور فى ورشة العمل :اماني تامر ممثل مديريه التضامن الاجتماعي بالمنيا. وفاطمه الزهراء. ودعاء شلقامى .. ود.هناء عبد الحميد ممثلي وحده تكافؤ الفرص بالمحافظة

وماريه نعيم ممثل المجتمع المدني بالمحافظة..

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