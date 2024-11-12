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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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واصل  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية .

خاض منتخب مصر تدريباته باستاد الدفاع الجوى مكتمل الصفوف وبدأ المران بإحماءات بدنية و جمل فنية وتسديد على المرمى .

تواجد في المران كلا من : محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان "بيكهام"  - حسام عبد المجيد – حمدي فتحي – محمد ربيعة – أحمد عيد – عمر كمال - محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"-مروان عطية – نبيل عماد "دونجا" – محمد شحاتة – محمود صابر – ناصر ماهر – محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش  – طاهر محمد طاهر – مصطفى فتحي – محمود عبد الحفيظ "زلاكا" – إبراهيم عادل  و مصطفي محمد وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر كلا من جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة .

 

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منتخب مصر تدريب مباراة كاب فيردي