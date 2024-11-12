جولة تفقدية لطلاب نوعية عين شمس في مكتبة القاهرة الكبرى

استقبلت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الكاتب يحيى رياض يوسف، اليوم طلاب قسم التكنولوجيا بكلية التربية النوعية - جامعة عين شمس.

شرح الكاتب عبدالله نور الدين مدير النشاط بالمكتبة للطلاب، فعاليات القاعات، بجانب فعاليات النشاط الثقافي للمكتبة، وقدم نبذة قصيرة عن القصر ، وتفقد الطلاب القاعات للاطلاع ومشاهدة تراث القصر، جاء ذلك ضمن قيام الطلاب بعمل بحث عن المكتبة الرقمية

يشار إلى أن الأميرة سميحة حولت القصر إلى صالون ثقافي لإقامة الندوات والأمسيات الفنية والحفلات الغنائية. وعاشت هي بالقصر حتى وفاتها في عام 1984 وتركت وصية بتخصيص القصر لخدمة الثقافة، وبالفعل تم تجديد القصر في عام 1992، وتحول بعدها لمكتبة القاهرة الكبرى في يناير 1995، وتم تسجيل القصر عام 2011 كأثر إسلامي.

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