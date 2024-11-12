خالد فتحي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد اليد

أعلن خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد قائمته كاملة، لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، المقرر لها 13 ديسمبر المقبل.

كان المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن في وقت سابق خوض خالد ديوان الانتخابات مرشحا على مقعد نائب الرئيس، ونبيل خشبة على مقعد أمين الصندوق ، قبل أن يكشف عن قائمته بالكامل.

تضم قائمة خالد فتحي في العضوية كلًا من: عمرو فتحي، خالد صالح، محمد جمال هليل، عبير عقيل، أحمد زقزوق وعمرو الشناوي.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد 13 ديسمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد حتى 2028.