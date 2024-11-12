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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة خرسانة تدهس عاملا داخل مول تحت الإنشاء بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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لقي عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة خرسانة أثناء عمله داخل مول تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع عامل داخل مول تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين أنه أثناء عودة سيارة خرسانة للخلف دهست عاملا مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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