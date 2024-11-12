رئيس جامعة بني سويف فى زيارة مفاجئة لقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، زيارة مفاجئة لقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى، فى إطار المتابعة الدورية للمستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة ان قسم الطوارئ يساعد في سرعة إنقاذ الحالات الحرجة بمحافظة بنى سويف بصفه خاصه وقطاع الصعيد بصفه عامه، ومزود بأحدث الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية الحديثة،

واكد ان القسم قادر على التعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة ويقدم خدمه طبيه متميزة ،لافتا إلى أن الزياره تأتى فى إطار متابعة كفاءة وسرعة الخدمة المقدمة للمرضى، والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات.

كما أجري رئيس الجامعة حوارا مع الأطباء والطواقم الطبية ناقش خلاله طرق تحسين الأداء وتحديات العمل واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بخطة الجامعة فى تطوير المنظومة الطبية.