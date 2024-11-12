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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ150 جنيهًا للطبق

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام الاتحاد بإمداد السلاسل الغذائية الآتية (هايبر وان- فتح الله ماركت- جملة ماركت- بيت الجملة- سعودي ماركت) بكميات مفتوحة من بيض المائدة بسعر تسليم 150 جنيهًا، على أن تقوم تلك السلاسل بطرحها للجمهور بسعر 150 جنيهًا، وتحمل تلك السلاسل فارق التكلفة.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن

اتحاد منتجي الدواجن بيض المائدة توفير السلع الغذائية