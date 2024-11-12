استمرار حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة في الساحل

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة 15يوما على ذمة التحقيق.



تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مستخدماً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب" الخطف" ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – شاشة – 7 هواتف محمول – جهاز "لاب توب" –2 حقيبة يد “بداخلهما متعلقات شخصية”.

وبمواجهته اعترف بالواقعة المشار إليها وارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيع المسروقات (لعميله سىء النية - له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) "تم ضبطه".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.