مخدرات وفيديو لسلاح ناري.. التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط نجل داعية شهير بأكتوبر

تصدر خبر القبض على نجل داعية سلفي شهير بحوزته مواد وأقراص مخدرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، اهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الأيام القليلة الماضية وفي السياق ترصد "البوابة نيوز" التفاصيل الكاملة لواقعة القبض على نجل داعية شهير.

القبض على نجل داعية شهير بأكتوبر

البداية خلال مرور قول أمني لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبالإشتباه في سيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص تك استيقافه وبمناظرة بطاقة هويته تبين أنه نجل داعية شهير ويعمل مدير تسويق قناة تلفزيونية، وبتفتيش السيارة بعد ملاحظة اضطرابه عثر بحوزته على "4 قطع من جوهر مخدر الحشيش، 3 أقراص تامول، هاتف محمول، مبلغ مالي".

فيديو سلاح ناري

تم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وبتفتيش هاتفه المحمول تبين وجود فيديو يحمل فيه نجل الداعية سلاحا ناريا وبرفقته شخصين، وبمواجهته أقر بأن السلاح الناري ملكه وأن الشخصين الظاهرين بالفيديو هما نجلي عمته.

القبض علي نجلي شقيقة داعية شهير

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن الجيزة والدقهلية تم ضبط نجلي شقيقة داعية شهير الظاهرين بالفيديو رفقة نجله المتهم المقبوض عليه.

السلاح الناري رفقة شقيق المتهم

وبمواجهة المتهمين بالفيديو أفادا بأن السلاح الناري ملك نجل الداعية المقبوض عليه وأن الفيديو تم تصويره خلال حفل زفاف نجل الداعية وأشارا إلي أن السلاح موجود رفقة شقيق المتهم.

الأمن يبحث عن الإبن الثاني للداعية

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط نجل الداعية الثاني والسلاح الناري الظاهري بالفيديو.

حبس نجل داعية شهير بحوزته مخدرات

وكانت قد أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس نجل داعية شهير ويعمل مدير تسويق قناة تلفزيونية لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر وأقراص التامول، كما طلبت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لأخذ عينة وتحليلها لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وحجزت النيابة الشخصين الظاهرين بالفيديو 24 ساعة للتحريات، وأمرت النيابة بضبط وإحضار نجل المتهم الأول وعرضه عليها فور ضبطه.