نائب محافظ المنوفية يتابع ملفات التقنين والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اليوم محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء ، وآلية العمل وما تم إنجازه وتذليل العقبات لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء على المواطنين ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير لعام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية ، والمستشار القانوني والهندسي وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام .

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف ، كما تناول الاجتماع جهود الوحدات المحلية في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم من إجراءات لدفع منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، هذا وتناول الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية وضرورة متابعة خطة العمل لإنجاز المهام المطلوبة.



كما تطرق الاجتماع لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتذليل أية معوقات لتحقيق معدلات إنجاز مرضية ووجه نائب المحافظ بتكثيف حملات النظافة والاشغالات بالشوارع والميادين تنفيذا لتوجيهات المحافظ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.