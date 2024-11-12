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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع رئيس قسم التمريض بمستشفى منية النصر بالدقهلية إثر انقلاب سيارة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقيت سيدتان مصرعهما بينهما رئيس قسم التمريض بمستشفى منية النصر المركزي، بمحافظة الدقهلية، وإصيب شخص، اثر انقلاب سيارة ملاكي علي طريق دمياط ، وجرى نقل جثمانهما الي المشرحة والمصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مديرية أمن دمياط بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية خاصة بمحافظة الدقهلية
انتقلت قوة أمنية الي مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كلاًمن : سامية الشنيطي ، سهام السيد محمد ياسين رئيسة قسم التمريض في مستشفي منية النصر المركزي بالدقهلية، وإصابة زوجها بإصابات بالغة
جرى نقل جثمانهما الي المشرحة والمصاب الي المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات

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