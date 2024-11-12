ليلى علوي تُشارك جمهورها كواليس آخر أيام تصوير "المستريحة".. صور

نشرت النجمة ليلى علوي، فيديو كواليس آخر أيام تصوير فيلم "المستريحة"، وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "، حيث كانت تحتفل مع فريق العمل بانتهاء التصوير.

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التى تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

يشار الى ان فيلم "المستريحة" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.