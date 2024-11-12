وزير الشباب يشيد بالتعاون والتكامل بين الوزارات لصالح المواطن المصري

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم اجتماعا مع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر وزارة الشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء اختصاص الأمانة الفنية والمجموعات الوزارية، بمراجعة ومناقشة كافة الاستراتيجيات القطاعية والوطنية، في مجالات الثقافة والتعليم والشباب والرياضة، والمرأة وغيرها من مجالات الاختصاصات.

تضمن الاجتماع عرض مسودة «الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة» وأولوياتها حتى عام 2030 والتي تناقش أبعاد التنمية المتكاملة للنشء والشباب، وتعزيز ممارسة الرياضة للجميع، وتطوير رياضة النخبة والأداء الرياضى، بالإضافة إلى حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.

خلال الاجتماع، أشاد صبحي، بما تشهده المرحلة الحالية، من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن المصري، خاصة في ما يتعلق بمراجعة استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب والمجتمع الرياضي، من خلال التركيز على تعزيز البرامج التي تدعم وتنمي مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة والمشروع القومي للتنمية البشرية.كما أكد أهمية التنسيق بين الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية بما يكفل قيام كل وزارة بدورها بشكل متناغم ومتناسق لتحقيق الهدف الرئيس للاستراتيجية وهو بناء الإنسان

شهد الاجتماع حضور اعضاء الأمانة الفنية، برئاسة الدكتور محمد الطيب رئيس الأمانة الفنية ونائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس الأمانة، إلى جانب حضور نواب ومساعدي ومستشاري الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وممثلي وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، وشئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والثقافة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.



