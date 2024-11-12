محافظ قنا يتفقد أعمال تنظيف وتجميل المدخل الغربي للمحافظة

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، معسكر الخدمة العامة الذي يقوم بأعمال تنظيف وتجميل المدخل الغربي لمدينة قنا على مدار يومين، حرصاً منه على تشجيع المبادرات الشبابية و منظمات المجتمع المدني، التي تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي ،تمهيداً للبدء في أعمال التطوير التي ستشمل الميادين الرئيسية بمدن المحافظة رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور خالد صلاح، عميد معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، والمهندسة عبير النجار، ومحمد حجاجي، مسؤولي المجلس الوطني بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من شباب معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط.

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بجهود الشباب في أعمال التجميل التي تجري بمدينة قنا، والتي تسهم في غرس روح الانتماء لدى الشباب، مؤكدا على أهمية تعميم مشاركة الشباب في أعمال التجميل بجميع مراكز المحافظة، بالشراكة مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرات و الأنشطة الشبابية التي تهدف إلى تجميل ميادين المحافظة.