بعد إحالته إلى"الجُنح".. واقعة الصفع ليست الأولى لـ"عمرو دياب"

يتابع الرأي العام بشغف، تطورات قضية المطرب عمرو دياب، مع الشاب المصفوع، والتي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، لكن محكمة جنح القاهرة الجديدة حسمت هذا الجدل، وحددت نهاية شهر نوفمبر الجارى موعدا لبدء محاكمة الهضبة.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها عمرو دياب هذا النوع من الجرائم، حيث سبق له ذلك مع مهندس الصوت بعدما طرده بطريقة مهينة.

وكان لسائقه نصيب كبير من الإهانة أيضا حيث وصفه سابقا بـ "الحيوان"، كما ضرب أحد حراسه الشخصيين بسبب صعود احد الحاضرين على المسرح لالتقاط صوره معه، وتدخل الحارس لابعاده ولكن "الهضبة" منعه وقام بضربه امام الجمهور.

يشار الى ان جهات التحقيق استمعت إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، و أكد في التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام الأخير بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.