الإمارات ترسل طائرة مساعدات إغاثية محملة بـ40 طن مستلزمات طبية للأشقاء بلبنان

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة الطائرة الثامنة عشرة من المساعدات الإغاثية العاجلة محملة بـ 40 طنًا من المواد والمستلزمات الطبية الضرورية دعمًا للأشقاء اللبنانيين.

وتأتي المساعدات -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الثلاثاء، في إطار الحملة المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان"؛حيث تواصل دولة الإمارات أدوارها الإنسانية العالمية الرائدة في الاستجابة الفورية لدعم الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف المُلحة بسبب الأزمة الحالية.

وأكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، استمرار دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بدعم الشعب اللبناني الشقيق لضمان التعافي المبكر وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المواد الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستواصل دعمها الإغاثي للأشقاء اللبنانيين سواءً للمتأثرين منهم في لبنان أو للبنانيين اللاجئين إلى سوريا، حيث توفر دولة الإمارات كافة الاحتياجات الأساسية والمواد الضرورية اللازمة، وهو ما يعكس الالتزام الإنساني للدولة ونهجها الراسخ في تقديم المساعدة للمتضررين أينما كانوا وفي كل الظروف والأزمات.

وتعمل كافة المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة على توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية اللازمة من المواد الطبية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية للمتأثرين والجرحى والمصابين، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).