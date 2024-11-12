المؤبد لفني ألموتيال بتهمة قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، اليوم بالسجن المؤبد لفني ألموتيال، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض، بدائرة أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان وأمانة سر حلمي محمود.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد م ز ع" 24 عام - فني ألموتيال - مقيم حارة الخلفاء الراشدين أول شبرا الخيمة - القليوبية، في القضية رقم 12437 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٢٤١ لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه في 2022/12/31 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، قتل عمداً المجني عليه "وليد مهدي فهمي عطية" مع سبق الإصرار، إذ نفاذاً لذلك الغرض بيت النية وعقد العزم على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له سلاحاً أبيضاً - سكين - تالي الوصف وتوجه صوب محل سكنه وتشاجرا، وفي خلسة من أمر المجني عليه اخرج المتهم سلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه وطعنه به طعنتين غائرتين في صدره وظهره قاصداً من فعلته إزهاق روحه فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً - سكين - على النحو المبين بالتحقيقات.