حسام حسن يجتمع بلاعبي المنتخب الجدد قبل السفر إلى الرأس الأخضر

حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعداداً لمواجهة منتخب كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

تحدث العميد مع اللاعبين من أجل تقديم كل ما لديهم خلال المباراتين المقبلتين من أجل حسم المواجهة والصعود لكأس أمم إفريقيا كما أشار إلى بعض الأسماء التي سيتم ضمها الفترة المقبلة مع الفراعنة .

تطير بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الأربعاء إلى الرأس الأخضر لخوض مباراة المنتخبين يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.