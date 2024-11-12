"مياه الإسكندرية" تنظم زيارة إلى محطة تحلية الجلالة

نظمت إدارة الاتصال العلمي ونقل التكنولوجيا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، زيارة إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة، وذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وسعيًا من الإدارة العامة للبحوث والتطوير بقيادة الدكتورة مايسة صلاح الدين لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المياه بما يتماشى مع إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة بأبعادها الإقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

تعد محطة تحلية مياه الجلالة واحدة من المشاريع البارزة في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب والمطابقة للمواصفات القياسية، وتعمل المحطة بكفاءة عالية بفضل فريق مكون من 70 فردًا موزعين على فرق التشغيل والصيانة، مما يسهم في توفير 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساعد على تحقيق التنمية في المنطقة.

تتكون المحطة من عدة وحدات رئيسية تضمن تكامل مراحل تحلية المياه وصولًا إلى محطة رفع المياه المنتجة التي تضخ المياه المعالجة إلى وجهاتها النهائية، وتضم المحطة أيضًا ورش صيانة متطورة ومخازن مجهزة لتخزين المعدات وقطع الغيار والمواد التشغيلية الضرورية، فضلًا عن مرافق لخدمات العاملين ومنظومة معالجة نهائية لضمان جودة المياه المنتجة، إضافة إلى خزانات كيماويات تُستخدم في عمليات المعالجة.

تأتي هذه الزيارة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على الإبتكار وتعزيز ريادة الأعمال في مجال تحلية ومعالجة المياه، وإستثمار كافة الموارد المائية المتاحة وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والمواصفات العالمية، وتعتبر مصر هذا التوجه ضرورة ملحة نظرًا للتحديات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية وإرتفاع عدد السكان، ما يجعل نقص المياه تحديًا رئيسيًا للتنمية البشرية.

وفي سياق جهود الدولة للتوسع العمراني، وجه السيد الرئيس بإنشاء مدينة الجلالة كمدينة متكاملة على مساحة 19 ألف فدان، تشمل بنية تحتية متقدمة، وقرى سياحية، ومناطق للإستشفاء، ومناطق سكنية متنوعة، إلى جانب مناطق تعليمية وجامعات ومصانع لتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المنطقة.

ضمت الزيارة عددًا من مديرى العموم ومديري الإدارات والمهندسين وطلاب المدرسة التابعة للشركة، بهدف تحقيق أقصى إستفادة من الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتاحة بمحطة تحلية مياه البحر بالجلالة، كجزء من جهود الشركة لتعزيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة تواكب التحديات المستقبلية.