ترامب يزور مبنى الكونجرس الأمريكي غدا للمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الرئيس المُنتخب دونالد ترامب سيقوم بأول زيارة له إلى مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي غدا الأربعاء، وذلك للاجتماع مع قادة الحزب الجمهوري الذين سيُكلفون بدفع أجندة الإدارة القادمة لعام 2025.

وقال جونسون، وهو نائب عن ولاية لويزيانا في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يُعقد الاجتماع مع ترامب صباح غد قبل أن يتوجه الأخير إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بحسب ما ذكر موقع (يو إس إيه توداي) الأمريكي.

وأضاف "سيكون اجتماعا رائعا ولحظة مميزة لنا جميعا، هناك الكثير من الحماسة والطاقة هنا، ونحن ممتنون جدا لجهود الرئيس ترامب التي بذلها للفوز في الانتخابات".

ومن المقرر أن تتم زيارة ترامب إلى مبنى الكابيتول في يوم مزدحم بالنسبة لأعضاء الكونجرس الجدد الذين سيتولون مناصبهم رسميا في شهر يناير المقبل.