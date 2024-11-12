وزير الرياضة يدعم لاعبي المنتخب الوطني قبيل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا

حرص وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي زيارة لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن اليوم، وتقديم الدعم قبيل مباراتي المنتخب مع كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

يبدأ منتخب مصر معسكره بمواجهة منتخب كاب فيردي مساء يوم الجمعة المقبل، على الاستاد الوطني في كاب فيردي ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي.



من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تقديم أداء مميز يعكس تطلعات جماهير الكرة المصرية مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي يظهرها دائمًا لاعبي المنتخب خلال التدريبات والمباريات.

وأكد على الدعم الكامل الذى توليه الوزارة للمنتخب حرصاً على تحقيق الاستقرار الذى يضمن تحقيق الفوز والنتائج المرضية فى كافة المنافسات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر تأهل رسميًا لأمم إفريقيا بتصدره ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 12 نقطة.