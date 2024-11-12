الصحة العالمية: يجب أن نستعد لمواجهة التهديدات المستقبلية

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم /الثلاثاء/ على أهمية الاستعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية مثل الأوبئة والفيروسات الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية عن جيبريسوس قوله للصحفيين على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 29) الذي يقعد حاليا في العاصمة الأذرية باكو "إن التحليل والتنبؤات بشأن احتمالية تكرار الأوبئة والفيروسات الجديدة ستلعب دورا محوريا في السنوات القادمة، ويتم اتخاذ العديد من التدابير استجابةً لهذا الصدد، فلا يمكن منع تكرار مثل هذه الحوادث إلا إذا اتخذنا التدابير التحضيرية اللازمة مسبقا وتصرفنا بحذر".

وسلط جيبريسوس الضوء على المراقبة والاستعدادات الجارية لمنع حالات الطوارئ المستقبلية، قائلا: "من المهم أن نكون مستعدين لمنع التهديدات وتقليل عواقبها، وفي الوقت نفسه، يجب على كل منا أن يدرك مسؤوليته".