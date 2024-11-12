الإعدام لسائق والمؤبد لـ4 متهمين آخرين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بتأييد حكم الإعدام لسائق توك توك، والسجن المؤبد لـ4 متهمين آخرين، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لإتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية وبيضاء، وشروعهم بقتل آخرين، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان وأمانة سر حلمي محمود.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين:- "رجب ع س ع ع" 30 عام - فلاح، و "محمود ع س ع ع" 44 عام - فلاح وموظف بشركة الصوامع بشبرا الخيمة، و "هاني ع س ع ع" 35 عام - فني غاز، و"محمد ع س ع ع" 26 عام - سائق، و "أيمن م ع م م " 25 عام - عامل مطابع الشروق بالعبور، في القضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلي جنوب بنها لأنهم في يوم 7 / 7 / 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتلوا عمداً المجني عليه حسن كمال على رفعت مع سبق الإصرار، إذ نفاذاً لذلك الغرض تقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه.

وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحل تواجده، وما أن ظفروا به حتى تبادلوا الأدوار فيما بينهم ما بين متعد عليه بأسلحة بيضاء (شوم) ومطلقين لأعيرة نارية حية من بندقيتين آليتين ومحرز لمحدث صوت (مسدس) لبث الرعب في نفسه ومن تسول له نفسه الحيد بينهم وبينه فتمكن المتهم الرابع من تحين الفرصة وتواجد المجني عليه في مرماه وأطلق صوبه ثلاث طلقات من سلاحه الناري الآلي أنف البيان أصابت اثنتين منهم جسده من الخلف، كما هوالمشار إليهما بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأردتاه قتيلاً على الفور على النحو المبين بالأوراق.

وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين مما لا يجوز التصريح بحيازتهما أو إحرازهما على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا طلقات نارية آلية مما تستخدم على السلاحين الناريين مناط الاتهام الثاني مما لا يجوز التصريح بحيازتهم أو إحرازهم على النحو المبين بالأوراق.

وذكر أمر الإحالة إنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص محدث صوت على هيئة مسدس" على النحو المبين بالأوراق حازوا وأحرزوا بغير ترخيص "طلقات محدثة صوت" مما تستخدم على محدث الصوت مناط الاتهام الرابع على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - شوم، وحجارة - على النحو المبين بالأوراق.