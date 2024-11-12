مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط بواشنطن: نتطلع إلى شراكة مع المركز العربي للبحوث والدراسات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 10:08 م

استقبلت الدكتورة داليا عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، بول سالم مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحثا التعاون مع معهد واشنطن المركز العربي للدراسات والبحوث، باعتباره أهم مراكز الأبحاث المتخصصة في التنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم.

وأكدت عبد الرحيم أن المركز العربي من أوائل المراكز البحثية التي تخصصت في مجال التعريف بالأفكار التي تقوم عليها التنظيمات المتطرفة .

وأشارت الى أن المركز توسع في نطاق أوروبا حيث عمل الدكتور عبد الرحيم علي على إنشاء فروع للمركز في أوربا؛ كان أبرزها مركز سيمو في العاصمه الفرنسيه باريس.

وقال بول سالم مدير معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المعهد يعد وقفية بحثية غير مرتبطة باي دولة أو حزب سياسي ويعمل على تقديم الدراسات والأبحاث خاصة، وأن أطروحاته البحثية تتعلق بالفلسفات السياسية في العالم، مشيرا إلى أنه من المرتقب عقد شراكة بحثية مع المركز العربي للبحوث والدراسات.

وأضاف “سالم” أن الإسلام السياسي عنصر أساسي في التاريخ العربي والحاضر العربي، موضحا أن المعهد معنى بدراسة السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وكل ما له علاقة بالولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المعهد بات من أهم مراكز الدراسات وبه ١٩ قسمًا عن مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وتركيا وإيران وباكستان ومنطقة الخليج وغيرها، بالإضافة إلى برامج خول مكافحة الإرهاب.