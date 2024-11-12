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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إيقاف أعمال وإزالة مباني ومنشآت خرسانية بدون ترخيص بحي شرق مدينة نصر

جانب من اعمال الازالات
جانب من اعمال الازالات
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تابعت المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية تنفيذ إزالة تعديات البناء بدون ترخيص لمباني ومنشآت خرسانية مقامة داخل حديقة أرض الجولف المجاورة لمقابر الكومنوليس ومقابر أرض الجولف بحي شرق مدينة نصر.

وذلك بحضور اللواء/ احمد جودة رئيس الحي وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ..

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حي شرق مدينة نصر نائب محافظ القاهرة