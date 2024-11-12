النيابة ترصد 188 جريمة تجاوز قائدي حافلات مدرسية وجامعية للسرعة المقررة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 09:45 م

واصلت النيابة العامة متابعتها، لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة، وذلك حرصـــا على سلامة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات.



وقد أسفر ذلك عن رصد عدد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات - بدائرة نيابة مرور القاهرة، وجار مباشرة التحقيقات بشأنها.

هذا، وتؤكد النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي باستمرار مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات.