القاهرة الإخبارية : ماذا ينتظر العالم من قمة كوب 29؟

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية داليا أبوعميرة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "وسط تحديات مناخية جسيمة.. ماذا ينتظر العالم من قمة كوب 29؟".

أشار التقرير إلى أنه لا يمكن النظر الى السنوات القليلة الماضية بشكل عابر فيما يخص التغيرات المناخية التي عصفت بالعالم خلالها، إذ تشهد الفترة الراهنة تحديات جسيمة تتعلق بأزمة المناخ وتغيراته، التي تحمل في طياته انعكاسات لا نهائية ولا محدودة أيضًأ، على كافة أشكال الحياة، وعلى جميع الأصعدة سياسيًا واجتماعيًا أيضًا، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها.

ولفت الى أن هذه التحديات المناخية عمقت من أهمية قمة المناخ «كوب 29» التي انطلقت الاثنين 11 نوفمبر، وتستمر حتى الـ 22 من الشهر نفسه بالعاصمة الأذربيجانية «باكو»، باعتبارها قابلة لأن تأتي كاستكمال لأهداف ومخرجات قمتي «كوب 27» و «كوب 28» فضلًا عن بحث سبل الدول للتحول من استخدام الوقود الأحفوري.

وأوضح التقرير أن الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة على مستوى العالم، خلال السنوات الأخيرة فرضت نفسها كأزمات تطلب تكاتف دوليًا، للتوصل إلى حلول فاعلة وجذرية بشأنها، خصوصًا في ظل الحديث عن ضرورة تنفيذ الوعود السابقة بشأن تمويل الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، فهل تستطيع قمة المناخ «كوب 29» تحقيق أهدافها؟