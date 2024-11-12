وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد وتحيل المتغيبين للتحقيق

فاجأت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الرمد، لمتابعة سير العمل، يرافقها الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات ومتابعة تواجد النوبتجيات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة، قسم الاستقبال للتأكد من تواجد أطقم النوباتجية، وتوفر المستلزمات والأدوية، ومتابعة تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين المترددين على المستشفي، ومتابعة سياسات مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية.

وقررت وكيل وزارة الصحة ببني سويف تحويل المتغيبين إلى الشؤون القانونية للتحقيق لعدم تواجدهم وما تم رصده من سلبيات خلال الجولة،واالتوجية باتخاذ الإجراءات التصحيحية أثناء المرور