"خلصتني".. جنات تطرح البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة

طرحت المطربة المغربية جنات، البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة "خلصتنى"، كلمات الشاعر الغنائى أحمد المالكى، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى أحمد أمين، ومهندس الصوت جورج يعقوب.

وتستعد "جنات" لطرح اغنيتها "خلصتنى" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكانت آخر أعمال المطربة جنات الغنائية أغنية “لو اتجوزت” على طريقة الفيديو كليب، والتي طرحتها في شهر أغسطس الماضي، من كلمات الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، وألحان سامح كريم وتوزيع ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفي نصر، واكورديون محمود شاهين، والكليب من إخراج عمرو زكي.