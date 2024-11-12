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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الزارعة و"مستقبل وطن" يُنفذان سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بالمحافظات

جانب من القواقل البيطرية
جانب من القواقل البيطرية
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 نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قوافل بيطرية شاملة مجانية في عدد 7 محافظات كبداية لسلسلة القوافل التي ستنفذ في باقي المحافظات.

حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها والجهات ذات الصلة في السبع محافظات بتنفيذ جميع أنشطة القافلة من تجريع ضد الطُفيليات الداخلية (تريما تودا ونيماتودا وغيرها)، رش لمكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج الأمراض الجلدية، تشخيص وعلاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية، فحص بالسونار للحالات العشار وتشخيص الأمراض الباطنة، إجراء بعض الجراحات البسيطة، تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية ومسببات ضعف الخصوبة والإنتاجية  لجميع الحيوانات المتواجدة بالقرى أثناء تواجد القافلة وهذه الأنشطة تمت بالمجان .

وتنفذ هذه القوافل لتعزيز دور الهيئة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن في خدمة المربين والمزارعين، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيطرية وضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية، وتسعى الهيئة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز قدرات المجتمع في مواجهة التحديات الصحية وتحسين نوعية المنتجات الحيوانية، مما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون الوثيق مع الحزب لدعم الأخوة الفلاحين ومساعدتهم في الحفاظ على ثرواتهم الحيوانية وعلى تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

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