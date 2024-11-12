حضور جماهيري كبير في ثالث أيام مهرجان القاهرة للطفل العربي

شهد ثالث ايام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل في دورته الثانية (دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي)، والذي أقيم بمدرسة الفنون بأكاديمية الفنون، حضورا جماهيريا كبيرا خاصة من الأطفال الذين حرصوا على مشاهدة عدد من العروض المسرحية والإلقاء وعروض ذوي الهمم والإستعراضات، بجانب الورش الفنية التي تقام على هامش المهرجان.

خلال فعاليات اليوم، تم تقديم مسرحية "Taming”, ومسرحية "الزنزانة"، واستعراض "أيام زمان"، ومسرحية "ماما أمريكا"، واستعراض "شمندورة"، ومسرحية "أساليب حياتية"، واستعراض "الشباب والرياضة"، واستعراض "يا بلدنا يا حلوة"، ومسرحية "وردة وريحانة"، ومسرحية "مين الجاني".

وكذلك تم تقديم عروض بمسابقة ذوي الهمم وهم مسرحية "كرسي بجناحات"وثلاثة فقرات في مسابقة الغناء، واستعراض مهرجان الدراما، واستعراض درامز، بجانب عدد من فقرات الإلقاء، واختتم اليوم بمسرحية "شارع المعز".

كما شهد اليوم انطلاق ورشة "تصنيع العرائس بالدمى" للدكتورة خلود الرشيدي من الكويت، وبذلك بمتحف الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

وخلال ورشة "العرائس" تم تصميم وتصنيع دمية ماريونت مُبسطة من خلال الخامات المتاحة في المنزل للمرحلة العمرية من 7 سنوات إلى 14 سنة، وتدرب المشاركين على طريقة عمل الدمية من الخامات البسيطة جدًا، بحيث يتم استثارة خياله لإنتاج دمية مميزة تُمثل شخصية من إبداعه، وكذلك يتم تصميم وتنفيذ دمية الطاولة، ويتم استخدام خامات موجودة في البيئة من عُمر 17 سنة فما فوق، وفي نهاية الورشة يقوم كل مُشترك بعمل مشهد بالدمية، ومن الممكن مشاركة مجموعة لعمل عرض مُبسط من خيال المشتركين.

والدكتورة خلود الرشيدي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية - قسم الديكور المسرحي - دولة الكويت، - حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة حلوان، كلية الآداب، قسم علوم المسرح، تخصص ديكور مسرحي - عام 2013، شغلت منصب رئيس قسم الديكور المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية - الكويت- 2018 الى 2022، - شاركت بأعمال فنية في المعرض السينوغرافي الأول المصاحب لمهرجان المسرح العربي الدورة الثامنة - 2016، قامت بتصميم السينوغرافيا لعديد من العروض المسرحية المميزة، شاركت في تحكيم عدد من المهرجانات المسرحية من بينها مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي عام 2016.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، تقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة ورعاية وزارة الشباب والرياضة.