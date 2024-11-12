اقرأ غدًا في "البوابة".. دعوات السلام تتراجع أمام أصوات المدافع

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دعوات السلام تتراجع أمام أصوات المدافع

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

استشهاد 14 شخصا في قصف جوي على قطاع غزة

ضربات أمريكية لـ9 أهداف مرتبطة بإيران في سوريا

وزير الحرب الإسرائيلي: المنشآت النووية الإيرانية أكثر عرضة للضربات

سموتريتش يتوعد بضم مستوطنات الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية بحلول 2025

قمة الرياض: لا سلام مع تل أبيب دون الانسحاب من الأراضي المحتلة

«الخارجية المصرية»: تصريحات الوزير الإسرائيلي حول الضفة انتهاك سافر للقانون الدولي

هاتفيًا.. السيسي يناقش مع الرئيس الكونغولي أوضاع السلم والأمن في أفريقي

تعزيز العلاقات.. روسيا والصين تواجهان «سياسة الاحتواء الأمريكية» بتعزيز الشراكة الاستراتيجية

ترامب يخطط لتعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية