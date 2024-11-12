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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالتزكية.. قائمة إيهاب أمين تقود اتحاد الجمباز حتى 2028

الدكتور ايهاب آمين
الدكتور ايهاب آمين
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فاز ت قائمة الدكتور إيهاب أمين برئاسة الاتحاد المصري للجمباز، لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل، فوز القائمة رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

وكانت أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، انطلقت اليوم بمقر الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.

وحضر أعمال الجمعية العمومية 19 هيئة من أصل 20 لهم حق الحضور والتصويت.

حيث حضر ممثلو أندية: "الأهلي - الزهور - الشمس - القاهرة - المؤسسة العسكرية بالإسكندرية - نادي المعادي - نادي مدينة نصر - النادي الأولمبي - نادي هليوبوليس - نادي سبورتنج - نادي سموحة - نادي طلائع الجيش - نادي وادي دجلة - نادي الجزيرة - نادي جزيرة الورد - نادي الاتحاد السوداني العام - نادي هيئة قناة السويس - نادي 6 أكتوبر الرياضي - نادي المقاولون العرب".

وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كلا من:

الرئيس | أيهاب أمين العيسوي

نائب أول | أحمد طلعت ربيع

نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن

الأعضاء:

"نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني".

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