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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ هندسة طرق: القيادة السياسية اهتمت بتطوير الطرق بشكل غير مسبوق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، إن الطرق والنقل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة التي تحتاجها الدولة المصرية لتطوير الكثير منها، موضحا أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير الطرق والسكك الحديدية بشكل غير مسبوق. 

وأضاف “أبو خضرة”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “اكسترا نيوز”، أن القيادة السياسية رصدت ميزانية لتطوير الطرق والسكة الحديد بلغت 2 تريليون جنيه لتطوير منظومة النقل بالكامل، كان منها حاولي 530 مليار جنيه للطرق، والذي كان منها الإنجازات التي تمت على أرض الواقع منها محور تنمية في الصحراء الغربية الذي يربط توشكى لشرق العوينات للداخلة والخارجة.

وتابع: “هناك أكثر من محور عرضي ربط أقصى الغرب بشمال ووسط وجنوب الصعيد ثم بالمنطقة الشرقية على موانئ البحر الأحمر بعد تطويرها، وأيضا محور منفلوط، وشمال الأقصر، وغيرها من المحاور العرضية التي عملت على ربط الدولة بشكل عرضي، وفتحت متنفس للمناطق الداخلية وساعدت المسافرين للوصول إلى أماكنهم في وقت أسرع”.

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