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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مدكور" يشهد فعاليات اليوم العلمي الـ38 لأطباء الأسنان بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شهد الدكتور  تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعاليات اليوم العلمى الـ38 لأطباء الأسنان وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز تدريب الأسنان .
جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى إسماعيل مدير مركز تدريب الأسنان والدكتور محمد عبد المنعم القلا نقيب أطباء أسنان الدقهلية والدكتور محمد اللايح أستاذ مساعد التركيبات الثابتة بجامعة المنصورة .
وأكد  “مدكور”، خلال كلمته على أهمية رفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في طب الفم والأسنان مشيراً إلى أن الملتقيات العلمية والدورات التدريبية واحدة من أهم وسائل تطوير مهارات الأطباء  .
وفي ختام الفعالية قدمت الدكتورة أمانى  إسماعيل مدير مركز تدريب الأسنان درع تكريم  للدكتور تامر وكيل وزارة الصحة تقديراً لجهوده فى دعم المركز .
كما تفقد  وكيل الوزارة عقب الملتقى العلمى، مركز تدريب الاسنان ومعامل التركيبات الثابتة والمتحركة وعيادات الكشف والتقويم وغرف التعقيم بالإضافة إلى المبنى القديم للمركز . 
واطلع وكيل الوزراة خلال اجتماع مع إدارة المركز على معدلات الاداء في السنوات السابقة، واستمع لمقترحات تطوير الخدمات  لتقديم خدمة متميزة محورها الرئيسى المريض .

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