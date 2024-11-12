جامعة المنوفية تحرز تقدما في مجالي العلوم الزراعية والرياضيات بتصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ان تصنيف شنغهاي للموضوعات الاكاديمية أظهر في تصنيفه الجديد لعام 2024، تقدم الجامعة ، حيث صنفت جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات العالمية في مجالين من الموضوعات الأول موضوع العلوم الزراعية Agriculture science حيث جاءت الجامعة في الفئة 301: 400

و الموضوع الثاني هوالرياضيات Mathematics حيث جاءت الجامعة في المجموعة 401 :500



وأكد القاصد أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتى في إطار استراتيجية الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ودعم شباب الباحثين العلمية والبحثية وتنفيذ رؤية مصر 2030

ووجه التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة و الكليات التي جاءت بالتصنيف

وأضاف القاصد أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية بدأ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجال علمي تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وتم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دولة.