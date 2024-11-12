محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار مبنى سنترال بقرية بني شقير

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط منذ قليل موقع انهيار مبنى سنترال مكون من طابق واحد بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط وتصدع 4 منازل مجاورة ومبنى الوحدة المحلية للقرية اثر انفجار محول كهرباء داخلي بالسنترال ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة يفيد انهيار مبنى سنترال مكون من طابق واحد بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط اثر انفجار في محول كهرباء داخلي وتصدع 4 منازل ومبنى الوحدة المحلية للقرية.

على الفور انتقل المحافظ على رأس الجهاز التنفيذي إلى موقع البلاغ يرافقه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ونواب رئيس المركز حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري ومعدات الوحدة المحلية لمركز منفلوط مدعومة بمعدات وحدة الإنقاذ ولتدخل السريع لاتخاذ اللازم ورفع الأنقاض وإخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة، كما انتقلت وحدة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والكهرباء والتليفونات.

تبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع انفجار المحول الداخلي الخاص بالسنترال أدى إلى انهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد، وتصدع ٤ منازل مجاورة وجزء من مبنى الوحدة المحلية القديم للقرية وإصابة 7 أشخاص بإصابات متوسطة "كسور وكدمات" حيث تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل والمباني المجاورة حفاظاً على سلامة المواطنين، كما كلف مسئولي التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدات وصرف الإعانات العاجلة للمتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المنازل المضارة مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المصابين في الحادث متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما قرر محافظ أسيوط توفير 7 وحدات سكنية بعمارات الأسر الأولى بالرعاية بقرية العتامنة بمركز منفلوط لنقل الأسر أصحاب المنازل المتضررة من الحادث إليها.