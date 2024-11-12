لبنان: 132 شهيدا وجريحا جراء 106 غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور ناصر ياسين، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 106 غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12736 اعتداء.

وأشار ياسين - في التقرير الـ 43 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أن حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 44 شهيدا و88 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3287 شهداء و14 ألفًا و222 جريحا.

وأوضح أنه تم فتح 1165 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين، وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 977 مركزا، كما وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188 ألفًا و583 نازحا.

وأضاف أنه منذ 23 سبتمبر الماضي وحتى اليوم سجّل الأمن العام اللبناني عبور 377222 مواطنا سوريا و208043 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.

