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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يلتقي وزير الري لمتابعة تنفيذ خطة تطهير الترع والمصارف

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، على هامش اجتماع عُقد اليوم ، ناقشا خلاله الأعمال الجارية من خلال الوزارة لصيانة المجارى المائية وتطهيرها ورصد حالة الترع استعداداً لموسم الزراعات الشتوية ، حيث سيتم التنسيق بين الجانبين لتنفيذ خطة دورية لتطهير الترع والمصارف لضمان وصول مياه الرى بكميات كافية للأراضي الزراعية خلال الموسم.

وبحث المحافظ والوزير الموقف التنفيذى لمشروع تغطية ترعة السنانية بطول ٦٠٠ متر ، لإنشاء طريق كمدخل لمشروع تطوير عواصم المدن ومدينة رأس البر،  الذى يجرى بتمويل من صندوق التنمية الحضرية،  حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تلك الأعمال لإنشاء الطريق و توصيل المرافق إلى مشروع تطوير عواصم المدن والمقر الجديد لنادى دمياط الرياضى.

كما بحثا المعوقات الفنية التى تواجه مشروعات تبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد،  وآليات تخطيها وفقًا لخطة محددة.

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