وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى تلا المركزي ويوجه بالانضباط وتدريب الأطباء

قام الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية لمستشفى تلا المركزي اليوم، شملت مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث اطلع وكيل الوزارة على سير العمل وحرص على التأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، زار العيادات الخارجية والداخلية، وأقسام الطوارئ والعناية المركزة، لمتابعة التزام الطاقم الطبي والإداري بتقديم الرعاية الصحية وفق المعايير المطلوبة.

أثناء الجولة، لاحظ وكيل الوزارة عدم وجود أحد الأطباء في قسم السونار، فوجه بتوقيع جزاء فوري على الطبيب المتغيب، وشدد على تفعيل جداول العمل الخاصة بالأطباء ومتابعتها بشكل دوري.

كما تفقد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وراجع تطبيق الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ووجه بضرورة تنظيم دورات تدريبية للأطباء في قسم العناية المركزة.

وأكد الدكتور أسامة عبدالله أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات، مشددًا على أهمية الاستمرار في العمل على رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور محمد علام، مدير مستشفى تلا، والدكتورة إيريني عطية، مدير إدارة تلا الطبية.