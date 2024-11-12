استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الثلاثاء/، جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان رشوان جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وأحرقت قوات الاحتلال بالكامل مدرسة مهدية الشوا التي كانت تؤوي نازحين في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى نحو 43 ألفا و665 شهيدا، في حين تجاوز عدد المصابين 103آلاف و76 مصابا، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.

ولا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي أماكن يصعب الوصول إليها بسبب استمرار القصف، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين ويعقد الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال الجثامين وتقديم العون للمصابين.