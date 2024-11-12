تمكنت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال سيارة ثلاجة سقطت في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو ثمة خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ثلاجة بترعة الشرقاوية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط سيارة ثلاجة أثناء وقوفها حيث انزلقت في الترعة، كما تبين عدم وجود أي أشخاص داخل السيارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.