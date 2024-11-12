الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا يزور الكنيسة القبطية في إسبانيا

زار الأنبا يوسف، أسقف بوليڤيا، الكنيسة القبطية في إسبانيا، تلاها زيارة لمصر، التقى خلالها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، وحضر لقاءات مع سفراء دول فنزويلا، وتشيلي، وبيرو، وكوبا، وجواتيمالا.

كما زار سفراء دول بيرو وبوليڤيا والبرتغال بمقار سفارات دولهم بالقاهرة.

وفي إسبانيا ترأس الأنبا يوسف، عدة قداسات، ورسم شمامسة في كل الكنائس التي صلى بها، وزار الأسر القبطية في تلك المدن، حيث صلى في الكنيسة القبطية بمدينتي ثيربيرا و ليريدا وشاركه الراهب القمص رويس الأنبا بولا، وفي مدن إليكانتي وتوربيخا وڤالينسيا بمشاركة الراهب القمص بشارة المحرقي، بينما شاركه الراهب القمص فيلوباتير الأنبا بولا في زيارة وقداس مدينة مدريد، والراهب القس مقار الأنبا بولا في برشلونة.

وفي السياق الرعوي ذاته عقد الأنبا يوسف عدة لقاءات مع الشعب والشباب في خمس كنائس.

وعقد لقاءات مع سفير مصر في إسبانيا السفير إيهاب بدوي، وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية في مدريد وبرشلونة وإليكانتي، بالإضافة إلى أسقف ثيربيرا وليريدا.