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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد أول 3 جولات لبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد أول 3 جولات من لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة من البطولة القارية، والتي تضم إلى جانبه أندية الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

الجولة الأولى .. بيراميدز × ساجرادا 

الساعة 6 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.. على استاد الدفاع الجوي.

الجولة الثانية .. دجوليبا ×  بيراميدز 

الساعة 3 بتوقيت القاهرة يوم 8 ديسمبر المقبل .. على استاد 26 مارس بمدينة باماكو العاصمة المالية.

الجولة الثالثة .. الترجي التونسي × بيراميدز  .. الساعة 6  بتوقيت القاهرة يوم 15 ديسمبر المقبل .. على الملعب الأولمبي في رادس .

بيراميدز والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا بيراميدز