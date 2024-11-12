الكشف عن أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر أكتوبر

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر أكتوبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، بيانًا يعلن من خلاله، فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في صفوف النادي الإسباني عن شهر أكتوبر 2024.

تألق فينيسيوس خلال الشهر الماضي، وحصد جائزة لاعب الشهر، وذلك بعد منافسة قوية مع زملاءه: الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، الفرنسي إدواردو كامافينجا، والمدافع الألماني أنطونيو روديجير.

أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في شهر أكتوبر

وقدم فينيسيوس أداء رائعًا خلال شهر أكتوبر مع ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 5 أخرى في بطولة الدوري الإسباني.

ويعاني فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة من تراجع الإيطالي في النتائج، وذلك قبل اكتساحه لنظيره أوساسونا برباعية نظيفة، إذ خسر الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، ثم تعرض لهزيمة من ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ33 نقطة، وللملكي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.