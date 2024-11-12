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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح معرض الإستثمار العربى الإفريقى
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افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برفقة السيدة تمارا فوتشيتش حرم رئيس جمهورية صربيا ، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب معرض الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى بمدينة أسوان الجديدة ، والذى ضم 24 جناح .

وقد أشاد المحافظ بالمستوى الحضارى والراقى للمعروضات من المنتجات المختلفة لكبرى الشركات والمصانع ، فضلاً عن المعروضات من المشغولات اليدوية والمنتجات البيئة التى تعبر عن أصالة وعراقة التراث الأسوانى .

استعداد المحافظة الدائم لاستضافة أى أحداث هامة من المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الدولية

وأكد على استعداد المحافظة الدائم لاستضافة أى أحداث هامة من المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الدولية والمحلية ، وخاصة خلال الفترة الحالية من العام ، والتى شهدت انطلاق موسم سياحى مبشر بزيادة حركة السائحين الزائرين لعروس المشاتى من مختلف دول العالم .

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