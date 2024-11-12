محافظ أسوان يفتتح معرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برفقة السيدة تمارا فوتشيتش حرم رئيس جمهورية صربيا ، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب معرض الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى بمدينة أسوان الجديدة ، والذى ضم 24 جناح .

وقد أشاد المحافظ بالمستوى الحضارى والراقى للمعروضات من المنتجات المختلفة لكبرى الشركات والمصانع ، فضلاً عن المعروضات من المشغولات اليدوية والمنتجات البيئة التى تعبر عن أصالة وعراقة التراث الأسوانى .

استعداد المحافظة الدائم لاستضافة أى أحداث هامة من المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الدولية

وأكد على استعداد المحافظة الدائم لاستضافة أى أحداث هامة من المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الدولية والمحلية ، وخاصة خلال الفترة الحالية من العام ، والتى شهدت انطلاق موسم سياحى مبشر بزيادة حركة السائحين الزائرين لعروس المشاتى من مختلف دول العالم .

1000132899

1000132897

1000132895

1000132891

1000132892